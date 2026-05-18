Due uomini, un educatore e un militare, sono usciti da una profumeria poco prima di un incidente avvenuto in città. L’educatore ha raccontato di aver parlato ai feriti sul posto, mentre l’ufficiale ha spiegato di aver fermato un’emorragia. Entrambi si trovavano in auto, una Citroen che aveva raggiunto i cento all’ora, e sono riusciti a schivare la folla per pochi attimi. La loro presenza di spirito ha evitato conseguenze peggiori in quel momento.

Il militare libero dal servizio e l’educatore che esce dalla profumeria: storie di chi quella Citroen ai cento all’ora sulla folla l’ha schivata per una questione di attimi. Diverse fra le persone ’sfiorate’ hanno immediatamente tentato di soccorrere le persone a terra e contenere il caos. È il caso del 35enne Stefano, ufficiale dell’esercito del nono reggimento di assalto paracadutisti ’Col Moschin’. È stato lui il primo a prestare soccorso alla turista tedesca 69enne travolta in pieno e tutt’ora ricoverata in gravi condizioni a Baggiovara. "In quel momento ero in bicicletta e da lontano ho visto un assembramento di persone – racconta l’ufficiale –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’educatore: "Parlavamo ai feriti". L’ufficiale: "Ho fermato l’emorragia"

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