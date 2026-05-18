Lecco tratraversa e muro di Dini | il pareggio con il Catania

Durante la partita tra Lecco e Catania, il portiere Dini ha parato un tiro di Konate, impedendo così un gol sicuro. La squadra locale è riuscita a mantenere l’equilibrio tattico grazie anche a interventi difensivi efficaci e a una buona organizzazione in campo. La partita si è conclusa con un pareggio, che ha lasciato invariato il punteggio tra le due squadre. La partita si è svolta in un clima di intensità, con occasioni da entrambe le parti.

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? Punti chiave Come ha fatto Dini a negare il gol a Konate?. Chi ha permesso al Lecco di mantenere l'equilibrio tattico?. Perché la difesa del Catania è rimasta vulnerabile per tutta la gara?. Cosa deve cambiare il Lecco per vincere il ritorno al Massimino?.? In Breve Forte colpisce la traversa al 36° minuto dopo una mischia su colpo di testa.. Konate e Sipos impegnano Dini al 49° minuto su una conclusione e ribattuta.. Furlan neutralizza i tentativi di D'Ausilio negli ultimi minuti di gioco.. Valente schiera Bonaiti al posto di Metlika con inserimenti di Pellegrino, Mihali e Voltan.. Il Rigamonti Ceppi accoglie oltre 5.000 spettatori per il pareggio tra Lecco e Catania, una sfida che si chiude sullo 0-0 nonostante le numerose occasioni avute dai blucelesti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lecco, tratraversa e muro di Dini: il pareggio con il Catania ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il Lecco resiste gran parte del match in dieci: con la Pianese è un pareggioIl Lecco torna a casa da Piancastagnaio con un pareggio che potrà far fruttare in vista del ritorno al Rigamonti Ceppi, dove avrà due risultati utili... Il Lecco non sa segnare: altro pareggio al Rigamonti CeppiNel primo tempo la squadra gioca bene e riesce a costruire occasioni da gol, nella ripresa senza il rientrante Sipos i blucelesti tornano a far... Dritto contro un muro. Anziano perde la vitaLa sbandata, l’invasione della corsia opposta su cui fortunatamente non viaggiava nessuno, poi lo schianto contro un muro. Accasciato sul volante del furgone, Massimo Gerolamo Sala, 73 anni, di Calco. ilgiorno.it Si schianta contro un muro col furgone: a 73 anni muore Massimo Gerolamo SalaCalco (Lecco), 28 aprile 2026 – Un pensionato di 73 anni è morto dopo essersi schiantato contro un muro al volante del suo furgone. Si chiamava Massimo Gerolamo Sala e aveva appunto 73 anni. Abitava a ... ilgiorno.it