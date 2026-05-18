Nella giornata del 18 maggio 2026, si è verificato uno scontro tra gruppi di ultras prima della partita tra le squadre di Lecco e Catania. L'episodio si è verificato prima dell'inizio dell'incontro e sembra essere stato pianificato, senza che vi siano stati contatti fortuiti tra le fazioni coinvolte. Le forze dell'ordine hanno intervenuto per sedare la rissa e garantire la sicurezza degli spettatori e dei giocatori presenti nello stadio.

Lecco, 18 maggio 2026 – Non uno contatto casuale, ma uno scontro premeditato, cercato e voluto, quasi un agguato. E a scatenare la guerriglia urbana scoppiata domenica pomeriggio a Lecco prima della partita tra Lecco e Catania, non sarebbero stati gli ultrà degli ospiti rossoblu, ma i padroni di casa del Lecco. https:www.ilgiorno.itleccocronacalecco-tafferurgli-tra-ultra-al-prepartita-lo-scontro-era-programmato-chzubkh5 E' quanto emerge dall'analisi di alcuni video postati in rete, che mostrano i tifosi del Lecco aspettare al varco i tifosi avversari, con i cappucci delle felpe calati in testa ma anche passamontagna e in mano spranghe e aste di bandiere, e lanciare fumogeni e petardi verso di loro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lecco, tafferurgli tra ultras nel pre-partita contro il Catania: lo scontro era programmato

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