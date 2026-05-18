Le sorprese di Jon Bernthal e la Stranger Things per anziani
Nella recente puntata, il protagonista Jon Bernthal ha regalato ai fan un episodio speciale di The Punisher, arricchendo la serie con alcune sorprese. La puntata si è distinta per un’introduzione energica e coinvolgente, mantenendo alta l’attenzione grazie a momenti inaspettati e un ritmo serrato. Inoltre, è stata annunciata una collaborazione con una serie dedicata agli anziani, che ha suscitato interesse tra il pubblico. La presenza di Bernthal ha contribuito a rendere questa settimana particolarmente attesa dagli appassionati.
Una puntata molto ricca di Salta Intro, anche per via di qualche sorpresa, come l’episodio speciale di The Punisher ci regala una settimana a tutto Jon Bernthal. Ma c’è anche spazio per parlare di ottimi episodi settimanali di Scrubs e Margo’s Got Money Troubles, senza contare l’affettuoso arrivederci a Rooster. Ascolta la puntata. Diego Castelli nasce a Milano nel 1982 e non ha memorie d’infanzia che non siano legate a film, serie tv, romanzi, videogiochi. Da oltre quindici anni costruisce palinsesti a Mediaset in qualità di Channel Manager. Nel 2010 fonda serialminds.com, sito di riferimento per gli appassionati di serie tv. Per Bergamonews cura una rubrica di recensioni sui nuovi prodotti dell’industria. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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