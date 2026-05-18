Il presidente della Comunità Islamica ha dichiarato di non conoscere personalmente Salim El Koudri, l’uomo coinvolto nella tentata strage. Ha affermato di aver contattato la comunità islamica locale, in particolare quella di Ravarino, e che El Koudri non faceva parte di quel centro. La questione riguarda il rapporto tra l’individuo e le associazioni religiose del territorio, senza che siano emerse relazioni dirette tra il sospettato e le strutture locali.

Yassine Lafram, presidente della Comunità Islamica, conosce Salim El Koudri, l’autore della tentata strage? "No, ma mi sono messo in contatto con la comunità islamica del territorio, in particolare con quella di Ravarino, e mi risulta che Salim El Koudri non frequentasse quel centro. Il pensiero va alle persone ferite, alle loro famiglie, ai sanitari, alle forze dell’ordine e ai cittadini intervenuti per evitare conseguenze ancor più gravi. Siamo davanti a un fatto gravissimo, che condanniamo senza ambiguità. Ora bisogna lasciare lavorare magistratura e investigatori, perché siano chiariti responsabilità, movente e contesto. Su vicende così serie servono prudenza, rispetto per le vittime e senso delle istituzioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Le responsabilità sono solo personali"

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The Case of Abigail Saldana

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