Le reazioni della politica all' intervista del Giornale | No all' accoglienza di chi serba odio verso l' Occidente

In seguito all'intervista pubblicata dal Giornale, alcuni esponenti della politica hanno espresso commenti critici riguardo alla questione dell'accoglienza. Una dichiarazione ha evidenziato come comportamenti violenti e insulti religiosi, compiuti da un individuo durante azioni in pubblico e sui social, rappresentino un motivo di preoccupazione. La stessa persona è stata descritta come colpita da comportamenti estremi, tra cui la presenza di armi e insulti in arabo, con un coinvolgimento anche di profili chiusi su Facebook.

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Il ministro Piantedosi ha chiesto di non semplificare quanto accaduto a Modena. Salvini: “Non era un disadattato” “Se va in giro col coltello in macchina, falcia la gente a 100 all'ora in centro a Modena e scrive bastardi cristiani e inneggia ad Allah in arabo su profili chiusi da Facebook (e ce ne vuole di impegno per Facebook per chiudere i profili) evidentemente è ancora più grave. Nel senso che non era un disadattato che viveva sotto un ponte isolato dal resto del mondo ma addirittura laureato”. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini ha commentato così, a Radio 24, quanto sta uscendo in queste ore sull’attentatore di Modena Salim El Koudri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le reazioni della politica all'intervista del Giornale: "No all'accoglienza di chi serba odio verso l'Occidente" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Coppa d'Africa al Senegal, la ricostruzione di quello che è successo nel finale | Sky Calcio Club Sullo stesso argomento Campania fuori dal piano di rientro, le reazioni del mondo della politicaTempo di lettura: 7 minuti “L’uscita della Campania dal piano di rientro sanitario rappresenta una notizia importante e attesa da anni, che segna un... Da Salvini a Tajani, le reazioni della politica alle notizie della morte di KhameneiAnche un alto funzionario della Difesa statunitense ha riferito a Fox News che il governo statunitense concorda con la valutazione israeliana secondo... #Spagna | Elezioni Andalusia | Primi commenti e reazioni dei protagonisti. Il presidente della Junta, il popolare Juanma Moreno Bonilla [foto 1], riconosce di aver conseguito un risultato non pieno ma comunque eccellente e sottolinea il significativo vanta x.com Trump contro Meloni, le reazioni. Schlein: Ferma condanna per attacco alla premierDopo l’attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, sono molte le reazioni del mondo politico italiano. In testa gli esponenti dell’opposizione. Elly Schlein ha preso la parola nell'Aula di Montecitorio ... repubblica.it Inchiesta su San Siro, preoccupazione e chi chiede di annullare la delibera: le reazioni della politicaL'edizione milanese del Corriere della Sera dedica un approfondimento sull'indagine riguardo la vendita a Milan e Inter dello stadio Meazza di San Siro. Già nella giornata di ieri, il Sindaco ... tuttomercatoweb.com