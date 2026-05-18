Le prossime trappole e insidie del Giro

Il Giro d’Italia 2026 sta entrando nel vivo con un percorso che presenta diverse sfide lungo le sue tappe. Dopo aver attraversato il Mar Ligure, le prossime frazioni prevedono salite ripide e tratti impegnativi nelle zone alpine. La seconda metà della corsa si caratterizza per percorsi tecnici e salite ripide che richiederanno attenzione ai dettagli per tutti i partecipanti. Le tappe successive sono state progettate con tratti selettivi e strade impegnative, che metteranno alla prova le capacità dei corridori.

La Corsa rosa entra n vivo, le prossime tappe e . trappole del Giro 2026. Dal Mar Ligure alle picchiate alpine, la seconda metà del Giro non concede sconti. Il meteo imprevedibile e i trasferimenti record mettono a dura prova la tenuta dei big. Vingegaard nel mirino, Pelizzari e gli azzurri cercano lo squillo. Il Giro d’Italia ha superato la sua prima fase, ma la quiete, in questa edizione, è un concetto puramente astratto. Dopo le fatiche balcaniche della partenza in Bulgaria, il durissimo impatto con l’Appennino e le tappe flagellate dal maltempo in Campania e Basilicata, la carovana si appresta ad affrontare la settimana decisiva. Un percorso esigente, logorante non solo per i metri di dislivello, ma per una gestione logistica che sta testando i limiti di recupero di atleti e staff. 🔗 Leggi su Sportface.it

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