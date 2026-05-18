Le Pro Loco di tutto il Veneto riunite a San Donà Stefani | Siete fondamentali

Il 17 maggio si è svolta a San Donà, nel centro Da Vinci, l’assemblea delle Pro Loco del Veneto, organizzata da Unpli Veneto. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti provenienti da diverse località della regione. Durante l’incontro sono stati discussi vari temi legati alle attività e alle problematiche delle associazioni locali. Il presidente dell’organizzazione ha sottolineato il ruolo delle Pro Loco come elemento centrale nel promuovere il territorio e le tradizioni locali.

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