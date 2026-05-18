Le prime pagine di oggi

Nelle prime pagine di oggi si parla della visita di Mattarella e Meloni ai feriti ricoverati a Modena dopo l’incidente avvenuto nel centro della città. Viene riportato che il presidente e la presidente del consiglio si sono recati negli ospedali per incontrare le persone coinvolte e portare loro supporto. Inoltre, si segnala la vittoria di Sinner agli Internazionali di tennis, con il dettaglio della finale e del punteggio finale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La visita di Mattarella e Meloni ai feriti di Modena, la vittoria di Sinner agli Internazionali di Roma, e la richiesta di Meloni di una deroga al patto di stabilità Su quasi tutti i giornali di oggi l’apertura è dedicata alle indagini sull’uomo che ha investito con un’automobile diverse persone a Modena per cercare di capire le motivazioni del suo gesto, alla visita ai feriti del presidente della Repubblica Mattarella e della presidente del Consiglio Meloni, e alle polemiche politiche per la strumentalizzazione del comportamento dell’uomo. Il Corriere della Sera apre invece sulla richiesta di Meloni alla presidente della Commissione europea... 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le prime pagine di oggi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video RASSEGNA STAMPA 10 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI Alcune prime pagine di oggi: - Il Giornale: Attentato a Modena, l'ombra del terrore. - La Verità: Attentato in centro a Modena, risorsa in auto falcia la folla. - Libero: Auto sulla folla a Modena, l'attentato del nuovo italiano. x.com Finalmente ho fatto le mie prime pagine di maggio! reddit Le prime pagine di oggiLe persone investite in centro a Modena da un uomo in auto, la morte del sommozzatore alle Maldive, il derby di Roma e la finale degli Internazionali ... ilpost.it Ogni giovedì in regalo con Repubblica le prime pagine che hanno fatto la storia del giornaleSarà come attraversare il mondo con il suo carico di storia: dal dramma delle guerre ai trattati di pace, dalla tragedia delle epidemie alle scoperte rivoluzionarie, dal dolore delle sconfitte alla gi ... repubblica.it