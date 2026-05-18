Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 18 maggio 2026
Oggi i quotidiani sportivi sono in edicola con le prime pagine di Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. Le copertine riportano le principali notizie sportive del giorno, con approfondimenti su eventi, risultati e aggiornamenti dai vari campionati. Le testate si concentrano sui temi più caldi del momento, offrendo ai lettori le ultime novità e analisi riguardanti il mondo dello sport. Le immagini e i titoli principali occupano gli spazi centrali delle prime pagine.
Il Cagliari è matematicamente salvo! Il 2-1 contro il Torino vale la permanenza in Serie A per la squadra di Pisacane Diretta gol Serie A LIVE: il Cagliari batte il Torino ed è matematicamente salvo, clamoroso sorpasso e controsorpasso tra Cremonese e Lecce! Italiaa la vittoria di Atalanta Bologna: «Questa squadra ha dei valori, mi dispiace sentire certe critiche. Futuro? Servirà valutare ogni aspetto» Palladino dopo la sconfitta dell’Atalanta contro il Bologna: «L’importante era la qualificazione in Conference. Merito ai ragazzi per il raggiungimento di questo obiettivo» Caos sostituzione per Neymar: clamoroso in Brasile, pasticcio del quarto uomo e giallo per proteste! La ricostruzione di quanto successo – VIDEO Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Di Prima Mattina | 5 maggio 2026
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