Le pagelle Hackett l’anima bianconera

Nel corso della partita, Vildoza ha giocato 18 minuti e 15 secondi, contribuendo con un canestro da due punti e uno da tre, oltre a due rimbalzi, due recuperi e cinque assist. Durante il match, ha effettuato un recupero con un passaggio immaginifico, lanciando la palla dietro la testa. Hackett si è distinto come figura di riferimento per la squadra, ricevendo voti positivi nelle pagelle. Le prestazioni dei giocatori hanno suscitato commenti positivi tra i tifosi.

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Vildoza 7 (in 18’ 14 da due, 13 da tre, 2 rimbalzi, una stoppata subita, 2 recuperi, 5 assist). Vede cose che noi umani – recupero con passaggio immaginifico lanciando la palla dietro la testa – possiamo solo sognare. Edwards 7,5 (in 25’ 16 da due, 511 da tre, 44 ai liberi, una stoppata subita, un recupero, 2 assist). La versione migliore di Carsen. Lucido, spietato. E fa canestro quando Trento ci prova. Hackett 7,5 (in 19’ 22 da due, 22 da tre, 22 ai liberi, 5 rimbalzi, una persa, un recupero). Clonatelo. Danny-Boy ha qualcosa di speciale. Non solo i 38 anni. E’ lo spirito che trasmette ai compagni. Saliou Niang 6,5 (in 19’ 24 da due, 02 da tre, 3 rimbalzi, una stoppata subita, 3 perse, un recupero, 3 assist). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Hackett, l’anima bianconera ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Le pagelle. Hackett, uomo di lotta e cuoreEdwards 4 (in 30’ 4/11 da due, 1/7 da tre, 2/3 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 assist, 3 perse, una stoppata data e una subita). Carrarese-Palermo 0-1, le pagelle: Gomes impreciso, Segre entra e dà l'animaIl francese e Gyasi non brillano, il "dottore" entra con grinta e determinazione. Le pagelle. Hackett, l’anima bianconeraEdwards cinico e spietato. Diarra oscura la visuale. agli attaccanti avversari. Jallow è sempre mister utilità. msn.com LE PAGELLE. Hackett leader vero. Un Niang di sostanza. Edwards ostinatoHackett 7,5 (in 25’ 4/6 da due, 1/2 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata un assist). Punti, regia e leadership. Ottima la prova di Danny Boy. Edwards 5,5 (in 26’ 2/7 da due, 2/11 da tre, ... ilrestodelcarlino.it