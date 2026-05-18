Nel primo tempo, il portiere si mantiene inoperoso, intervenendo principalmente nelle uscite alte e riuscendo a neutralizzare un tentativo di Elphege Van. L’attaccante, invece, si fa notare per la sua generosità in campo, mentre l’ingresso di Rodriguez, con la sua velocità, modifica gli equilibri della partita. La prestazione di Butez si completa con alcune parate decisive, contribuendo a mantenere la porta inviolata fino alla fine.

BUTEZ 6,5 Inoperoso nel primo tempo, si distingue nelle parate alte e salva la porta su Elphege VAN DER BREMPT 6 Gioca praticamente sempre in attacco senza però incidere RAMON 6,5 Rischia il rosso su un entrata, ma ha quella innata capacità di mettere sempre l’avversario in fuori gioco KEMPF 6,5 Quando c’è da combattere non solo in difesa il tedescone risponde sempre presente MORENO 7 Oltre al gol dà gran vigore alla sua fascia sinistra PERRONE 6,5 Inventa sempre qualcosa anche nel traffico del centrocampo parmigiano DA CUNHA 6,5 Cresce nella ripresa offrendo dei grandi palloni CAQUERET 6 Uomo ovunque che però non riesce a sfondare il muro... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Douvikas generoso. Rodriguez entra e con la sua velocità cambia la partita

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