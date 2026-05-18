Le pagelle di Amici 25 cosa resterà di questa edizione
L’edizione numero 25 di Amici si è conclusa, segnando un traguardo importante per il talent show. La stagione ha visto la partecipazione di giovani artisti, con le loro esibizioni e le prove settimanali. Alla fine, sono stati assegnati voti e giudizi agli allievi, con alcuni che hanno conquistato i favori della giuria e altri meno. La trasmissione ha trasmesso momenti di musica, competizione e crescita personale, che resteranno impressi nel ricordo degli spettatori.
“Ecco, la musica è finita, gli Amici se ne vanno”. Mai citazione fu più calzante per un’edizione che ha tagliato il traguardo storico dei venticinque anni. Calato il sipario sullo studio di Maria De Filippi e proclamato il vincitore (ieri 17 maggio si è svolta la finale), l’euforia dei coriandoli. 🔗 Leggi su Today.it
Sanremo 2026 - Francesco Renga canta Il meglio di me
Sullo stesso argomento
Leggi anche: I giudici del Serale di Amici 25 sono 4, la novità di questa edizione: gli indizi ufficiali sui nomi
Amici 25, eliminati prima puntata Serale: cosa è successo sabato 21 marzo. Le lacrime di Lorella Cuccarini: “Questa è una porcata”Roma, 21 marzo 2026 – Cosa è successo nella prima puntata del Serale di Amici 25 andata in onda sabato 21 marzo? Un po’ di tutto: tre eliminazioni,...
Le #pagelle di #amici25 #Nicola Bravo ma non bravissimo, spesso sporco. Ha ampi margini di miglioramento, crescerà. È stato portato di peso dalla Cele in finale evitando sfide e stress ma anche mesi di studio e lavoro che gli sarebbero giovati. Voto: 7 x.com
Le pagelle della finale di Amici tra conferme importanti e sorprese in negativo - Facebook facebook
Finale Amici 25, le pagelle dell’ultima puntata: vince la chiarezza di Lorenzo (8), ma che magia Elena (7,5)Domenica 17 maggio 2026 è andata in onda la finale del Serale di Amici 25, dove si sono sfidati gli allievi di Maria De Filippi. La giuria è composta da Amadeus, Elena D'Amario, Gigi D'Alessio e Crist ... fanpage.it
Amici di Maria De Filippi, top e flop della finale. Le pagelleDomenica 17 maggio e, su Canale 5, è andata in onda l’ultima puntata della 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Anche quest’anno, dunque, il talent più famoso di Canale 5 è giunto alla concl ... today.it
[ESC] Vienna , Eurovision 2026: megathread per la prima semifinale reddit