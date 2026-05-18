Nel mondo del calcio, le prestazioni dei giocatori vengono valutate attraverso le pagelle. In questa giornata, il portiere si è distinto per un errore su un cross, mentre il difensore ha spinto con intensità lungo tutta la fascia, mantenendo un buon ritmo. La valutazione più alta riguarda un centrocampista, autore di una partita solida e di un gol decisivo, confermando il suo ruolo di protagonista nella gara.

LUCIANI 6. Un pasticcetto iniziale su un cross, poi solo ordinaria amministrazione. IGLIO 7,5. Gran partita, bis della precedente e stavolta con firma sul gol decisivo. In assenza di Senigagliesi ha spinto lui come un pazzo, vincendo ogni duello in velocità anche nei recuperi all’indietro. DALL’ARA 7. Una persa iniziale in palleggio, poi nemmeno una macchia. Il triplo tackle vinto nella trequarti avversaria la dice lunga sulla tempra da combattente. CASELLA 6. Ruvido ma efficace partner di Dall’Ara contro l’unica punta vera del Medicina, Amaducci. MAZZALI 6,5. Anche se al cross è a volte rivedibile, domina fisicamente e per corsa l’avversario in entrambe le fasi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Dall’Ara senza macchia, Iglio in fascia spinge a pieno ritmo

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