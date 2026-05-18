L’attentatore di Modena, descritto come uno “spettatore confuso” della tragedia, ha dichiarato di aver bisogno di qualcuno che lo capisse. Durante l’interrogatorio, ha riferito di aver vissuto momenti di forte pressione e di aver sentito che tutti si rivolgevano contro di lui. Ha aggiunto di aver percorso la strada a tutta velocità e ha espresso il suo orrore per quanto accaduto. Inoltre, ha richiesto una Bibbia, delle sigarette e un incontro con un sacerdote.

Modena – Ha detto: “Ho bisogno che qualcuno mi capisca”. Ha chiesto una Bibbia, le sigarette e un incontro con un prete. “ Sono uscito di casa perché sapevo che quel giorno lì io morivo. Non mi davano più da lavorare, tutti ce l’avevano con me. Ci sono persone che hanno perso le gambe? Davvero? Che cosa orribile, che cosa orribile che è successa”. Confuso, “smemorato”, quasi “spettatore” di un dramma, una tragedia immane di cui, invece, è l’unico responsabile. Sono queste le parole che Salim El Koudri, il 31enne italiano, di origine marocchina che sabato è piombato con l’auto sulla folla in via Emilia Centro, a Modena, a una velocità vicina ai cento chilometri orari, ferendo gravemente otto persone, ha affidato lunedì mattina al proprio legale, avvocato Fausto Gianelli, fresco di nomina da parte della famiglia dell’attentatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le ossessioni dell’attentatore di Modena, ‘spettatore confuso’ della tragedia: “Tutti ce l’avevamo con me. Andavo fortissimo, che cosa orribile è successa”

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