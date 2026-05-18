Le orche Wikie e Keijo abbandonate nel parco Marineland in Francia potrebbero finire al Loro Parque di Tenerife
Le orche Wikie e Keijo, rimaste sole nel parco Marineland in Francia dopo la chiusura, potrebbero essere trasferite al Loro Parque di Tenerife. Attualmente, le due cetacei sono le ultime rimaste nel parco francese, che ha chiuso le sue strutture. La possibilità di spostarle a Tenerife si basa sulla presenza di spettacoli con i cetacei in quella località. Non ci sono ancora conferme ufficiali sul trasferimento, ma la questione è al centro di discussioni tra enti e associazioni.
Le orche Wikie e Keijo, le ultime rimaste abbandonate al Marineland chiuso in Francia, potrebbero essere trasferite al Loro Parque di Tenerife, dove continuano gli spettacoli con i cetacei. 🔗 Leggi su Fanpage.it
ORCHE ABBANDONATE in un PARCO ACQUATICO CHIUSO!
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