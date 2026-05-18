Le orche Wikie e Keijo abbandonate nel parco Marineland in Francia potrebbero finire al Loro Parque di Tenerife

Le orche Wikie e Keijo, rimaste sole nel parco Marineland in Francia dopo la chiusura, potrebbero essere trasferite al Loro Parque di Tenerife. Attualmente, le due cetacei sono le ultime rimaste nel parco francese, che ha chiuso le sue strutture. La possibilità di spostarle a Tenerife si basa sulla presenza di spettacoli con i cetacei in quella località. Non ci sono ancora conferme ufficiali sul trasferimento, ma la questione è al centro di discussioni tra enti e associazioni.

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