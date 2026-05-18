Le nuove regole per chi guida i monopattini multe a raffica dei vigili urbani

Dall'alba, i vigili urbani stanno effettuando controlli intensi sui conducenti di monopattini, verificando il rispetto delle recenti norme introdotte. Durante le operazioni, sono state staccate numerose multe a chi non si attiene alle regole stabilite. I controlli si sono concentrati soprattutto sulle aree pubbliche più frequentate, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza e rispetto delle disposizioni. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sui numeri ufficiali degli sanzionati o sui dettagli delle infrazioni riscontrate.

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