Le nuove regole per chi guida i monopattini multe a raffica dei vigili urbani
Dall'alba, i vigili urbani stanno effettuando controlli intensi sui conducenti di monopattini, verificando il rispetto delle recenti norme introdotte. Durante le operazioni, sono state staccate numerose multe a chi non si attiene alle regole stabilite. I controlli si sono concentrati soprattutto sulle aree pubbliche più frequentate, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza e rispetto delle disposizioni. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sui numeri ufficiali degli sanzionati o sui dettagli delle infrazioni riscontrate.
Dall'alba controlli a tappeto dei vigili urbani sul rispetto delle nuove norme per i conducenti dei monopattini. Gli agenti guidati dal comandante Giovanni Giardina hanno multato decine e decine di guidatori. Sono entrati in vigore nuovi obblighi destinati a incidere in modo significativo sulla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Da marzo 2026 cambiano le regole per i monopattini elettrici!
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