Le notizie più importanti di oggi 18 maggio 2026 a Latina e in provincia

Oggi a Latina e nella provincia si sono verificati diversi eventi significativi. Sono state segnalate operazioni di polizia in alcune aree della città, con interventi in seguito a segnalazioni di attività sospette. Inoltre, si sono registrati alcuni incidenti stradali che hanno coinvolto più veicoli e causato disagi al traffico. In ambito culturale, si è svolta una manifestazione nel centro storico, con partecipazione di cittadini e associazioni locali. Questi sono i principali fatti accaduti nel territorio pontino in questa giornata.

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