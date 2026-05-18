Le notizie più importanti di oggi 18 maggio 2026 a Latina e in provincia

Da latinatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Latina e nella provincia si sono verificati diversi eventi significativi. Sono state segnalate operazioni di polizia in alcune aree della città, con interventi in seguito a segnalazioni di attività sospette. Inoltre, si sono registrati alcuni incidenti stradali che hanno coinvolto più veicoli e causato disagi al traffico. In ambito culturale, si è svolta una manifestazione nel centro storico, con partecipazione di cittadini e associazioni locali. Questi sono i principali fatti accaduti nel territorio pontino in questa giornata.

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Cosa è accaduto oggi a Latina e nel resto della provincia? Ecco il racconto in breve di questo lunedì 18 maggio attraverso i fatti più importanti avvenuti sul territorio pontino.- La droga arrivava dal Belgio fino ad Aprilia, sfruttando i contatti con la ‘ndrangheta, per poi raggiungere la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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