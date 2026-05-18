le nonne superstar trionfano al cinema

Negli ultimi tempi, alcune attrici di lunga carriera continuano a ottenere successo nei cinema, mantenendo una presenza costante sul grande schermo. Nonostante il passare degli anni e il sorgere di nuove interpreti, queste attrici veterane continuano a ricevere ruoli di rilievo e a partecipare a produzioni di rilievo. La loro presenza sul set si protrae nonostante i cambiamenti nel settore e le nuove tendenze del cinema, confermando la loro influenza nel panorama cinematografico.

Sono le Lady di Ferro del cinema. Gli anni passano, le giovani attrici avanzano, ma le grandi signore della setttima arte non hanno alcuna intenzione di farsi da parte. Altro che pensionamento artistico: oggi sono proprio le attrici over 70 e over 80 a dominare il grande schermo, conquistando premi, botteghino, premi, festival internazionali. Un cambio di paradigma che fino a pochi anni fa sembrava impossibile in un’industria tradizionalmente ossessionata dalla giovinezza, come ha mostrato un film illuminante come The Substance con Demi Moore. A guidare questa rivoluzione c’è ancora lei, Meryl Streep, 76 anni, autentica regina di Hollywood. Il ritorno de Il Diavolo veste Prada 2, sequel del cult del 2006, sta ottenendo un poderoso successo: secondo le rilevazioni Cinetel, in due settimane di programmazione ha incassato 24. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Emma Marrone

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