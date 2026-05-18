Le navi ancorate vicino ad Hormuz
Le navi rimangono ancorate nelle acque vicino allo stretto di Hormuz, dove diverse imbarcazioni sono ferme a causa delle tensioni tra Iran, Stati Uniti e Israele. Le imbarcazioni sono state bloccate e non hanno ancora ripreso la navigazione normale. La situazione si trascina da settimane, con alcune delle navi che sono rimaste ancorate in modo stabile, in attesa di sviluppi o decisioni ufficiali. La presenza di queste navi attira l’attenzione di osservatori e operatori del settore marittimo.
Navi ancora bloccate a causa della guerra tra Iran, Usa e Israele. Le imbarcazioni ancorano al largo della costa di Khasab, vicino allo Stretto di Hormuz in Oman, poiché il traffico marittimo attraverso questa strategica via d'acqua rimane ancora interrotto a causa della guerra che coinvolge Iran, Stati Uniti e Israele. Da 20 a 250 milioni di fatturato in meno di un decennio, poi la frenata, la ristrutturazione e una nuova partenza con basi più solide. Fino ai 370 milioni dell’esercizio 2025. Oscar Marchetto, presidente e ad di Somec - gruppo quotato alla Borsa di Milano, attivo nella progettazione e produzione di sistemi complessi per il settore navale, residenziale e commerciale - va in controtendenza. 🔗 Leggi su Laverita.info
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