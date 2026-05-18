Le navi ancorate vicino ad Hormuz

Le navi rimangono ancorate nelle acque vicino allo stretto di Hormuz, dove diverse imbarcazioni sono ferme a causa delle tensioni tra Iran, Stati Uniti e Israele. Le imbarcazioni sono state bloccate e non hanno ancora ripreso la navigazione normale. La situazione si trascina da settimane, con alcune delle navi che sono rimaste ancorate in modo stabile, in attesa di sviluppi o decisioni ufficiali. La presenza di queste navi attira l’attenzione di osservatori e operatori del settore marittimo.

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