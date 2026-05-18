L'attentatore che ha lanciato un'auto sulla folla in via Emilia, a Modena, è in attesa dell'udienza di convalida del fermo. Stando a quanto emerso, in passato aveva chiesto un lavoro ai vertici dell’ateneo, dove si era laureato in Economia aziendale "Bastardicristiani di me., dovete farmi lav. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Le mail del 2021 di El Koudri all'università di Modena: "Dovete farmi lavorare, voi e il vostro Gesù Cristo, lo brucio"

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Corriere della Sera — L'attentatore di Modena, ora in carcere, aveva chiesto nel 2021 un lavoro all'università della città emiliana, dove si era laureato in Economia aziendale: Dovete farmi lavorare come impiegato. Bastardi cristiani di merda. Voi e il vostro Ge x.com

Bastardi cristiani di merda, Il vostro gesù cristo lo brucio: le mail del 2021 scritte da Salim El Koudri all'università di ModenaNel 2021, prima di essere preso in carico per patologie psichiatriche, l’uomo inviava mail blasfeme e violente come anticipato dal ministro Piantedosi nell'intervista di oggi sul Giornale ... ilgiornale.it

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