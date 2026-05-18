Le lunghe code e i disordini per accaparrarsi uno Swatch in edizione limitata

In diverse città del mondo, lunghe file e disordini si sono verificati davanti ai negozi di orologi a causa di un'edizione limitata di uno Swatch. Migliaia di persone si sono presentate all'aperto, creando scene di caos e scompiglio mentre cercavano di acquistare il prodotto in quantità limitata. La forte richiesta ha portato a tensioni tra i clienti e alle proteste davanti ai punti vendita. Le autorità hanno monitorato le situazioni per evitare peggioramenti e garantire la sicurezza pubblica.

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Fuori dai negozi in tutto il mondo si sono accalcate migliaia di persone per un orologio in collaborazione col marchio di lusso Audemars Piguet Nel fine settimana davanti ai negozi di orologi Swatch in tutto il mondo ci sono state lunghe code e in diversi casi disordini. Sabato era il giorno di debutto per i prodotti in collaborazione con il marchio di lusso Audemars Piguet, e c’era molta attesa: la collezione si chiama Royal Pop ed è composta da otto orologi di colori diversi con un prezzo tra i 385 e i 400 euro, contro i prezzi ordinari di Audemars Piguet che partono da circa 20mila euro. Ci sono stati episodi di caos anche in Italia. Davanti al negozio Swatch di piazza Gae Aulenti a Milano c’è stata una rissa poco prima dell’orario di apertura. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le lunghe code e i disordini per accaparrarsi uno Swatch in edizione limitata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Swatch: lunghe file per 'accaparrarsi' nuovo orologio, a Milano ressa e lancio sedieFile lunghissime a Roma e Milano, ma anche in molte altre città italiane, per cercare di accaparrarsi uno degli orologi Royal Pop, frutto della... Swatch, lunghe file per "accaparrarsi" il nuovo orologio, a Milano ressa e lancio di sedieFile lunghissime a Roma e Milano, ma anche in molte altre città italiane, per cercare di accaparrarsi uno degli orologi Royal Pop, frutto della... Lancio Swatch x Audemars Piguet a Milano: lunghe code per i nuovi orologi. Dove trovarli e quanto costano ift.tt/lgZIf5Q x.com Lunghe code hanno chiuso i negozi Swatch mentre centinaia si affollano per l'orologio in edizione limitata da £335 reddit Le lunghe code e i disordini per accaparrarsi uno Swatch in edizione limitataFuori dai negozi in tutto il mondo si sono accalcate migliaia di persone per un orologio in collaborazione col marchio di lusso Audemars Piguet ... ilpost.it Tutti pazzi per il nuovo Swatch: lunghe file e attese, ma alcuni store rinviano venditaFile lunghissime a Roma e Milano, ma anche in molte altre città italiane, per cercare di accaparrarsi uno degli orologi Royal Pop, frutto della collaborazione di Audemars Piguet e Swatch. Ma la folla ... ilsole24ore.com