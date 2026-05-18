Marco Santin ha parlato della nuova stagione del Gialappa’s Show durante un’intervista a Fanpage, spiegando che le imitazioni di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sarebbero state comunque realizzate anche all’interno di Mediaset. Ha aggiunto che il programma evita di copiare personaggi di altri comici e presta attenzione anche alle battute che vengono usate. La conversazione si è concentrata anche sul panorama televisivo e sulle scelte artistiche del gruppo.

Marco Santin racconta questa nuova stagione del GialappaShow a Fanpage e lo fa analizzando con sapienza anche il contesto televisivo. Gli ascolti sono senza dubbio molto buoni (più del 5% di media sommando Tv8 e SkyUno): “Arrivavamo anche al 6,4%. Nell’ultimo periodo ci siamo un po’ abbassati, credo per via del caso Garlasco e il che è tutto dire. Senza contare che la serata del lunedì è infernale, un massacro. C’è anche il calcio, che ci ha sempre dato fastidio. In passato avevamo sperimentato altri giorni, ma ormai si è deciso di rimanere lì”. Non manca una considerazione sullo spostamento in avanti della prima serata che ha ‘colpito’ anche loro, per non sovrapporsi a La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi: “Lo avrei evitato volentieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Le imitazioni di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin? Le avremmo fatte anche a Mediaset. Non copiamo personaggi di altri comini, stiamo attenti persino alle battute”: parla Marco Santin

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