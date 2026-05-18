Le Iene ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Le Iene, uno dei programmi più longevi di Mediaset, è ancora in onda nel 2025 e va in onda su Italia 1. Ideato da Davide Parenti, il programma è stato trasmesso per la prima volta il 22 settembre 1997. La trasmissione si occupa di inchieste, servizi di approfondimento e attualità, mantenendo un ruolo rilevante nel palinsesto televisivo del canale. Per chi desidera rivedere l’ultima puntata, sono disponibili repliche e modalità di visione alternative.

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Le Iene continua ad essere anche nel 2025 uno dei programmi di punta della programmazione Mediaset. Ideato da Davide Parenti, è andato in onda su Italia 1 dal 22 settembre 1997. Spostandosi tra diverse fasce orarie, il talk show di approfondimento ha conquistato ormai da anni la prima serata e vede attualmente alla conduzione Veronica Gentili e Max Angioni. Prosegue la sua opera d’inchiesta sui temi caldi che scuotono l’Italia, andando a fondo nelle più spinose vicende senza però rinunciare ad un pizzico di ironia. Le nuove puntate della stagione 20252026 vanno in onda da metà settembre. Scopri come rivederle in TV e streaming. Quando vedere Le Iene in TV su Italia 1. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Le Iene, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video COSA NON hanno fatto VEDERE Le Iene a casa mia Ma voi come gestite le versioni? reddit