Le Iene ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata
Le Iene, uno dei programmi più longevi di Mediaset, è ancora in onda nel 2025 e va in onda su Italia 1. Ideato da Davide Parenti, il programma è stato trasmesso per la prima volta il 22 settembre 1997. La trasmissione si occupa di inchieste, servizi di approfondimento e attualità, mantenendo un ruolo rilevante nel palinsesto televisivo del canale. Per chi desidera rivedere l’ultima puntata, sono disponibili repliche e modalità di visione alternative.
Le Iene continua ad essere anche nel 2025 uno dei programmi di punta della programmazione Mediaset. Ideato da Davide Parenti, è andato in onda su Italia 1 dal 22 settembre 1997. Spostandosi tra diverse fasce orarie, il talk show di approfondimento ha conquistato ormai da anni la prima serata e vede attualmente alla conduzione Veronica Gentili e Max Angioni. Prosegue la sua opera d’inchiesta sui temi caldi che scuotono l’Italia, andando a fondo nelle più spinose vicende senza però rinunciare ad un pizzico di ironia. Le nuove puntate della stagione 20252026 vanno in onda da metà settembre. Scopri come rivederle in TV e streaming. Quando vedere Le Iene in TV su Italia 1. 🔗 Leggi su Tutto.tv
COSA NON hanno fatto VEDERE Le Iene a casa mia
Ho seguito l’intervista di Alberto Stasi alle Iene, dopo che la Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul caso #Garlasco e ritenuto colpevole Andrea Sempio. Così come è successo al povero Beniamino Zuncheddu (finito nel tritacarne della giustizia con 32 anni - Facebook facebook
Ma voi come gestite le versioni? reddit