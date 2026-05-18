Quattro italiani sono scomparsi nelle acque di Alimathà, nell’atollo di Vaavu alle Maldive, durante un’immersione in grotte sommerse. Questa mattina è iniziata una missione di soccorso con un team specializzato incaricato di recuperare i corpi. Le operazioni si svolgono in un’area nota per le sue grotte sommerse, dove gli operatori stanno affrontando condizioni difficili per rintracciare le persone disperse. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità locali e delle squadre di soccorso.

Sono iniziate questa mattina, nelle acque di Alimathà nell’atollo di Vaavu alle Maldive, le operazioni del team specializzato incaricato di recuperare i corpi dei quattro italiani dispersi nelle grotte sommerse dopo l’escursione subacquea della scorsa settimana. Prima dell’immersione gli specialisti della fondazione Dan Europe hanno svolto un briefing operativo per coordinare le attività e verificare le condizioni del sito. Il meteo, secondo le prime valutazioni, è apparso favorevole, anche se la situazione sott’acqua resta particolarmente complessa a causa della profondità e della conformazione delle grotte. Nella grotta si trovano Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le grotte sommerse e la missione impossibile: chi sono i super sub chiamati a recuperare i quattro italiani dispersi

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