Le elezioni viste da un artista Gianfranco Jannuzzo | Chi governerà dovrà stare accanto alle persone non sopra di loro

Un artista esprime il suo punto di vista sulle prossime elezioni, sottolineando l’importanza di un governo vicino alla popolazione, piuttosto che sopra di essa. Parla di una Sicilia che si riconosce nei valori di accoglienza, come quelli associati a Lampedusa e alla figura di San Calogero. La sua riflessione si concentra su come le scelte politiche possano influenzare le comunità locali e sui simboli che rappresentano l’identità dell’isola.

C’è la Sicilia dell’accoglienza, quella che si riconosce nei valori di Lampedusa e nella figura simbolica di San Calogero. C’è la Girgenti delle potenzialità immense e spesso inespresse. E poi c’è la città che, secondo Gianfranco Jannuzzo, non può più permettersi di perdere i propri giovani. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

“Terni città insicura: servono presenza, prevenzione e istituzioni capaci di stare accanto alle nuove generazioni”Negli ultimi giorni, il territorio ternano è stato segnato da episodi di violenza, risse, vandalismi e degrado urbano, che colpiscono soprattutto i...

Elezioni parziali, in quattro sopra le mille preferenze: ecco chi sono i candidati più votatiL’ufficialità arriverà con la proclamazione degli eletti, ma con il totale dei voti che arrivano dai 170 seggi si può stilare l’elenco dei più votati.