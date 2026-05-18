Le direzioni sbagliate della nostra geopolitica

Da ildenaro.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo analizza le scelte geopolitiche italiane, confrontandole con le strategie di altri paesi. Viene menzionato un esempio di visita a un museo dedicato alla seta, che rappresenta un percorso culturale e commerciale legato a un’area con oltre un miliardo e quattrocento milioni di abitanti, escludendo Hong Kong e Macao. Si evidenzia come l’approccio di alcuni paesi sia orientato verso scambi e relazioni economiche basate sulla produzione di tessuti e sul commercio, in modo armonico e organizzato.

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di Paolo Pantani La geopolitica che dovevamo fare noi era la via del cotone, ho visitato il loro museo della seta, tutto armonico, confuciano e conseguenziale, vogliono vendere e comprare, sono un miliardo e quattrocento milioni di persone, escluso Hong Cong e Macao. Taiwan sarà il prossimo casus belli, se non ci muoviamo. Nell’albergo Capital a piazza Tien An Men c’era la fila per parlare con noi, di uomini di affari. Abbiamo proposto noi la sede dell’istituto di cultura cinese Confucio a Napoli, era Corrado Gabriele assessore in regione, è presente, al Chiatamone, e, purtroppo, non è stata capita la reale finalità. Abbiamo fatto pure il primo capodanno cinese in Europa, quante occasioni mancate, per insipienza e indolenza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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