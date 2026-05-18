Le calzature ibride che mettono d' accordo comfort ed eleganza
Le calzature ibride stanno guadagnando popolarità tra chi cerca un equilibrio tra comfort e stile. Questi modelli, noti come backless loafers, si distinguono per la loro forma che combina elementi di pantofole e mocassini estivi. Non sono né semplici ciabatte né scarpe formali, ma rappresentano una via di mezzo che permette di indossarle in diverse occasioni. La loro diffusione riflette una tendenza alla versatilità nel settore calzaturiero, con prodotti pensati per combinare praticità e un aspetto curato.
N on semplici pantofole, né classici mocassini estivi. I backless loafers, conosciuti anche come loafers slip on o loafer mules, mantengono infatti la struttura sofisticata del penny tradizionale, con tomaia rigida, cuciture sartoriali e linea maschile, ma sono aperti dietro, lasciando il tallone scoperto. Come abbinare i mocassini marroni per trasformare un classico in un protagonista contemporaneo di stagione X Leggi anche › I mocassini classici prendono una piega molto più interessante nella Primavera 2026 Il risultato? Una scarpa ibrida che unisce la formalità del mocassino alla praticità rilassata di una slipper da infilare al volo. Ed è proprio questo equilibrio tra eleganza e comfort a renderli uno dei modelli di calzature chiave della Primavera Estate 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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