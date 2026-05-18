Le altre Il Brescia passeggia col Casarano Festa Salernitana

Nelle partite di andata dei quarti di finale playoff di Serie C, l’Union Brescia ha vinto con facilità in trasferta contro il Casarano. La Salernitana ha invece festeggiato con una vittoria casalinga. Le gare si sono svolte in diversi stadi, con risultati che potrebbero influenzare le strategie delle squadre per le prossime sfide. Nessuna delle partite ha visto espulsioni o incidenti rilevanti, e i risultati sono stati definiti dai gol segnati durante i rispettivi incontri.

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Nelle altre sfide di andata dei quarti di finale playoff di C spicca il blitz esterno dell’ Union Brescia. La squadra di Corini, arrivata seconda nel girone A, fa la voce grossa da subito e mette in tasca la qualificazione al prossimo turno grazie alla netta vittoria sul campo del Casarano. La sorpresa dei playoff, che fino a ieri sera aveva brillato partita dopo partita, si arrende infatti 3-0. Al vantaggio firmato Balestrero nel primo tempo si aggiungono l’autogol di Negro e la rete di Crespi nella ripresa, che chiudono virtualmente il discorso qualificazione. Per Chiricò e compagni sembra quasi impossibile un ribaltone mercoledì: dovranno vincere con quattro reti di scarto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le altre. Il Brescia passeggia col Casarano. Festa Salernitana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Sorteggio: Casarano-Union Brescia, Potenza-Ascoli Calcio serie C, secondo turno nazionale playoff: anche Lecco-Catania e Salernitana-Ravenna Pari col Brescia ma la festa è in cittàDopo aver diviso la posta con le Rondinelle, la società biancorossa lascia lo stadio e sopra ad un pullman scoperto raggiunge Piazza dei Signori in... Play off Serie C, sorridono Salernitana e Union Brescia. Tutto aperto nelle altre 2 gareNella serata di ieri sono andate in scena le gare d'andata dei play off di Serie C che hanno visto una sola vittoria interna: quella della Salernitana per 2-0 sul Ravenna. tuttomercatoweb.com Le altre. Il Brescia passeggia col Casarano. Festa SalernitanaNelle altre sfide di andata dei quarti di finale playoff di C spicca il blitz esterno dell’Union Brescia. La squadra di Corini, arrivata seconda nel girone A, fa la voce grossa da subito e mette in ... sport.quotidiano.net