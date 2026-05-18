Il tecnico della Lazio ha dichiarato di aver deciso di lasciare il club perché le sue richieste non sono state ascoltate dalla dirigenza. Durante un’intervista, ha spiegato che la sua voce non viene presa in considerazione nelle decisioni importanti e che questa situazione lo ha portato a decidere di andarsene. La società è stata contattata da alcuni club interessati a ingaggiare l’allenatore, che si trova ora senza contratto e in attesa di nuove opportunità.

? Punti chiave Perché la dirigenza di Lotito ha ignorato le richieste di Sarri?. Chi sono i club pronti a prendere il tecnico biancoceleste?. Come influirà il muro tra società e allenatore sul futuro progetto?. Quali sono le cause tecniche dietro la fragilità difensiva nel derby?.? In Breve Lazio subisce 8 reti su calci da fermo durante lo scontro diretto.. La squadra ha registrato circa 60 infortuni durante l'intera stagione.. Lazio non vince un derby di campionato dal 19 marzo 2024.. Rovella, Taylor e Tavares assenteranno la Lazio nella sfida contro il Pisa.. Dopo la sconfitta nel derby contro la Roma, Maurizio Sarri ha aperto alla possibilità di lasciare la Lazio manifestando un profondo malessere verso la gestione societaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio, Sarri apre all’addio: ‘La mia voce non viene ascoltata

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