Lawmen | Bass Reeves il western dimenticato di Sheridan arriva su Netflix | tutto quello che c’è da sapere

Da tutto.tv 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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C’è una serie western di Taylor Sheridan che, nonostante le ottime recensioni e un protagonista premiato, non ha mai ricevuto l’attenzione che meritava. Dal 1° giugno 2026, Lawmen: Bass Reeves arriva su Netflix a livello globale, inclusi Stati Uniti e Regno Unito, con l’obiettivo di raggiungere finalmente il pubblico che le era sempre sfuggito. L’arrivo della serie fa parte di un ampio accordo di licenza tra Netflix e Paramount che coinvolge circa venti titoli della casa di produzione, tra cui Mayor of Kingstown, SEAL Team e il medical drama Watson. Il Co-CEO di Netflix Ted Sarandos ha confermato personalmente l’intesa, sottolineando come la partnership porterà sulla piattaforma show mai distribuiti prima a livello mondiale. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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