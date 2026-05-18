I Carabinieri hanno intensificato i controlli sul lavoro irregolare e sulla sicurezza sul territorio, con una serie di verifiche condotte negli ultimi giorni. Durante queste operazioni, sono state elevate multe per un totale superiore a ventimila euro. Le ispezioni hanno riguardato attività commerciali e aziende, con particolare attenzione alle condizioni di lavoro e alle norme di sicurezza. Le autorità continuano a monitorare la situazione per contrastare eventuali irregolarità e garantire l’applicazione delle leggi vigenti.

Nella settimana scorsa i militari dell’Arma territoriale ed il personale specializzato del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro del capoluogo sannita hanno effettuato una serie di verifiche presso diverse attività produttive della provincia. Vicino a Benevento sono state contestate ammende per oltre quattromilacinquecento euro ad un impenditore agricolo che non aveva provveduto a fornire un’adeguata formazione ad un lavoratore dipendente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e che aveva omesso di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria. In Val Fortore i Carabinieri hanno rilevato... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lavoro irregolare e sicurezza, stretta dei Carabinieri: multe per oltre 20mila euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Lavoro nero, blitz dei carabinieri: sospese due aziende, multe oltre i 50mila euro

Sicurezza, lavoro irregolare e gestione delle emergenze: 12 mila euro di multe e attività sospesa per un locale della BassaSotto il coordinamento del comando provinciale di Verona, i carabinieri di Legnago nel corso del weekend hanno svolto un'intensa attività di...

Prevenire gli #infortuni, contrastare il lavoro irregolare, garantire trasparenza nelle catene di appalto e subappalto nel settore edile privato, sono questi i principali obiettivi dell'accordo sottoscritto ieri a #ravenna. @Cisl_ER @CislNazionale x.com

Sicurezza sul lavoro, nel Sannio stretta sul settore agricolo: controlli e sanzioniContinua senza sosta l’attività di controllo del territorio messa in campo dai carabinieri del Comando Provinciale di Benevento agli ordini del colonnello Marco Keten, questa volta finalizzata a garan ... ntr24.tv

Devo semplicemente presentarmi al mio nuovo lavoro? reddit

Sicurezza sul lavoro, sette aziende su dieci non superano i controlliLe ispezioni di Inl, Inps, e Inail hanno riscontrato un tasso di irregolarità del 74%. Un'associazione promuove modelli di organizzazione ... avvenire.it