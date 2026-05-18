Lavori in alcune strade dell' Arenella i dispositivi di traffico previsti

Da napolitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 18 al 22 maggio 2026, alcune strade dell'Arenella saranno interessate da lavori stradali a causa di scavi effettuati per la sostituzione di un tronco di linea elettrica interrata di media tensione. La Società e-Distribuzione Spa si occuperà di eseguire il ripristino finale del manto stradale sui tratti interessati, intervenendo in diverse vie della zona. La comunicazione è stata resa nota dal Comune di Napoli, che ha predisposto anche i dispositivi di traffico necessari per gestire la viabilità durante i lavori.

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Il Comune di Napoli rende noto che dal 18 al 22 maggio 2026 la Società e-Distribuzione Spa, a seguito degli scavi per la sostituzione di un tronco di linea elettrica interrata MT, procederà all’esecuzione del ripristino definitivo del manto stradale lungo alcuni tratti stradali della Municipalità. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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