Lavori in alcune strade dell' Arenella i dispositivi di traffico previsti

Dal 18 al 22 maggio 2026, alcune strade dell'Arenella saranno interessate da lavori stradali a causa di scavi effettuati per la sostituzione di un tronco di linea elettrica interrata di media tensione. La Società e-Distribuzione Spa si occuperà di eseguire il ripristino finale del manto stradale sui tratti interessati, intervenendo in diverse vie della zona. La comunicazione è stata resa nota dal Comune di Napoli, che ha predisposto anche i dispositivi di traffico necessari per gestire la viabilità durante i lavori.

Il Comune di Napoli rende noto che dal 18 al 22 maggio 2026 la Società e-Distribuzione Spa, a seguito degli scavi per la sostituzione di un tronco di linea elettrica interrata MT, procederà all’esecuzione del ripristino definitivo del manto stradale lungo alcuni tratti stradali della Municipalità. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Napoli: no al nuovo dispositivo di traffico in via Cifariello

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