Lavori in A1 | doppia notte di chiusure e disagi tra i caselli di Modena Sud e Modena Nord

Da modenatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lungo il tratto modenese dell'autostrada A1 Milano-Napoli sono previsti lavori di ispezione e manutenzione ai cavalcavia, che comporteranno chiusure notturne e variazioni temporanee alla circolazione. Sono in programma due notti consecutive di chiusure tra i caselli di Modena Sud e Modena Nord, con disagi per i veicoli che devono pianificare percorsi alternativi. I lavori sono stati comunicati dalle autorità autostradali e riguardano interventi di controllo e riparazione strutturale dei cavalcavia.

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Nuovi cantieri in vista lungo il tratto modenese dell'autostrada A1 Milano-Napoli, dove sono in programma interventi di ispezione e manutenzione dei cavalcavia che comporteranno chiusure notturne e temporanee modifiche alla circolazione. La prima tranche di interventi prenderà il via nella serata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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