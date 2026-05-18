Lavori in A1 | doppia notte di chiusure e disagi tra i caselli di Modena Sud e Modena Nord

Lungo il tratto modenese dell'autostrada A1 Milano-Napoli sono previsti lavori di ispezione e manutenzione ai cavalcavia, che comporteranno chiusure notturne e variazioni temporanee alla circolazione. Sono in programma due notti consecutive di chiusure tra i caselli di Modena Sud e Modena Nord, con disagi per i veicoli che devono pianificare percorsi alternativi. I lavori sono stati comunicati dalle autorità autostradali e riguardano interventi di controllo e riparazione strutturale dei cavalcavia.

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