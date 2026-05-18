Dati recenti mostrano che i lavoratori dipendenti hanno visto diminuire il loro reddito rispetto a 18 anni fa, con una perdita di circa 900 euro. Dal 2006, il loro guadagno medio è diminuito del 3,2%, portando a una diminuzione del potere d’acquisto. Nel frattempo, i redditi di pensionati, lavoratori autonomi e piccoli imprenditori sono aumentati. Questi cambiamenti si riflettono nelle differenze economiche tra le diverse categorie di lavoratori e pensionati.

L’ANALISI. Guadagnano il 3,2% in meno del 2006, cala il potere d’acquisto. Crescono invece i redditi di pensionati, autonomi e piccoli imprenditori. Quel luogo comune, secondo cui si stava meglio quando si stava peggio, in fondo non pare così sbagliato. O almeno: vale per i lavoratori dipendenti, se si guarda al «semplice» – ma essenziale, nella quotidianità – rapporto con l’inflazione. Di fatto, a Bergamo – ma è così anche nel resto del Paese – oggi gli stipendi si traducono in un potere d’acquisto inferiore di circa il 3% rispetto a una ventina d’anni fa, mentre pensionati, autonomi e piccoli imprenditori hanno effettivamente «guadagnato». Nel mezzo, è cambiato il mondo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Lavoratori dipendenti più «poveri» di 18 anni fa: hanno perso 900 euro

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Ecco perché LAVORARE NON BASTA PIÙ, solo stipendi DA FAME

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