L’auto si infila sotto un camion Perde la vita un ventiduenne
Nella notte tra sabato e domenica, lungo l’autostrada Milano-Napoli, un’auto si è schiantata sotto un camion. L’incidente ha causato la morte di un ragazzo di 22 anni. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate si sono rivelate letali. La Polizia stradale ha avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sono ancora da chiarire le ragioni che hanno portato al sinistro e se ci siano altre responsabilità coinvolte.
VILLANOVA DEL SILLARO (Lodi) Tragedia nella notte tra sabato e domenica lungo l’A1 Milano-Napoli, dove un giovanissimo automobilista ha perso la vita in un terribile incidente stradale. La vittima è Simone Candido, un ragazzo di soli 22 anni residente ad Alessandria. Il dramma si è consumato nel cuore della notte, poco prima delle 2, mentre il giovane viaggiava da solo a bordo della sua auto in direzione sud. Per cause che sono tuttora al vaglio delle forze dell’ordine - si ipotizza un colpo di sonno - la vettura si è scontrata violentemente contro un bilico all’altezza del chilometro 28, nel territorio comunale di Villanova Sillaro, nel Lodigiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
UBRIACO SI SCHIANTA CONTRO UN CAMION E LO TROVANO ADDORMENTATO IN AUTO | 26/01/2026
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Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita dopo essere finito sotto un tir con la Bmw su cui stava viaggiando L'incidente è avvenuto sull'autostrada A1 in direzione sud, all'altezza del chilometro 28 in territorio di Villanova del Sillaro, in provincia di Lodi - Facebook facebook