L’auto si infila sotto un camion Perde la vita un ventiduenne

Nella notte tra sabato e domenica, lungo l’autostrada Milano-Napoli, un’auto si è schiantata sotto un camion. L’incidente ha causato la morte di un ragazzo di 22 anni. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate si sono rivelate letali. La Polizia stradale ha avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sono ancora da chiarire le ragioni che hanno portato al sinistro e se ci siano altre responsabilità coinvolte.

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