Lautaro lancia un coro contro il Milan Ciccio Graziani | Lui non può Imbarazzo nello studio Rai
Durante i festeggiamenti dell'Inter, Lautaro Martinez ha intonato un coro che è stato subito condiviso dai tifosi presenti. L'episodio si è verificato durante una trasmissione televisiva in diretta, causando un momento di imbarazzo nello studio Rai. Il coro è stato rivolto contro il Milan, squadra rivale dell'Inter. Ciccio Graziani ha commentato pubblicamente che Lautaro non avrebbe dovuto partecipare a quel gesto. La scena ha attirato l'attenzione dei media sportivi e dei commentatori televisivi.
Durante i festeggiamenti dell'Inter Lautaro Martinez ha lanciato un coro che i tifosi dell'Inter hanno raccolto. Un coro offensivo verso il Milan. Tutto in diretta TV. Ciccio Graziani ha criticato fortemente l'attaccante argentino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La furia di La reazione dopo il rigore e l'espulsione
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