Lautaro lancia un coro contro il Milan Ciccio Graziani | Lui non può Imbarazzo nello studio Rai

Durante i festeggiamenti dell'Inter, Lautaro Martinez ha intonato un coro che è stato subito condiviso dai tifosi presenti. L'episodio si è verificato durante una trasmissione televisiva in diretta, causando un momento di imbarazzo nello studio Rai. Il coro è stato rivolto contro il Milan, squadra rivale dell'Inter. Ciccio Graziani ha commentato pubblicamente che Lautaro non avrebbe dovuto partecipare a quel gesto. La scena ha attirato l'attenzione dei media sportivi e dei commentatori televisivi.

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