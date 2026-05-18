Lautaro non riesce a trovare la rete nella partita contro l’Hellas Verona, lasciando la sua serie di gol interrotta. Nonostante questa occasione mancata, l’attaccante rimane in testa alla classifica dei marcatori, avvicinandosi al record di Giuseppe Meazza. La partita si è conclusa senza reti per lui, ma la posizione in classifica generale non è stata compromessa. La sfida si è svolta in un clima di attesa per il prossimo impegno del giocatore.

di Lorenzo Vezzaro Lautaro non punge contro l’Hellas Verona ma l’argentino resta a un passo dall’eguagliare il mito di Giuseppe Meazza. Ci ha provato in tutti i modi, ma la combinazione tra i riflessi di Montipò e un pizzico di precipitazione ha lasciato Lautaro Martínez a secco contro il Verona. Nonostante l’errore sotto porta, propiziato dalla foga di voler segnare a tutti i costi contro un Hellas Verona già matematicamente retrocesso, il capitano dell’ Inter mantiene salda la vetta della classifica marcatori con 17 sigilli. Si tratta di un bottino insolitamente basso per un torneo a 20 squadre, dove storicamente il top scorer supera quota 20, ma sufficiente a tenere a distanza gli inseguitori. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro a secco contro il Verona, ma il titolo di capocannoniere è ormai blindato

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