? Punti chiave Chi sono i due artisti che visitano la casa della Nobel?. Come ha collaborato l'Isre per garantire l'accuratezza storica del film?. Dove incontreranno Laura Morante e il regista i cittadini di Nuoro?. Perché la comunità locale ha deciso di consegnare dei libri alla scrittrice?.? In Breve Sindaco Fenu e vicesindaca Demurtas accolgono gli artisti alla casa natale della scrittrice.. Consulenza scientifica e tecnica fornita da Dino Manca e dall'istituto Isre.. Direttrice Anna Paola Mura guida la visita alla dimora della Premio Nobel.. Incontro serale con i cittadini presso il Cinema Multiplex di Nuoro.. A Nuoro, l’attrice Laura Morante e il regista Peter Marcias visitano questo pomeriggio la casa natale di Grazia Deledda, in occasione del centenario del Premio Nobel ricevuto dalla scrittrice. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Laura Morante a Nuoro: il film Quasi Grazia rievoca la vita della Nobel

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QUASI GRAZIA (2026) Trailer del Film di Peter Marcias con Laura Morante e Irene Maiorino.

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