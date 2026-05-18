L' attrice si porta a casa il Women In Motion Award il premio nato proprio per dare valore e spazio alle donne nel cinema

Da iodonna.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'apertura del festival di Cannes, l'attrice e scrittrice viene premiata con il Women In Motion Award, un riconoscimento dedicato alle donne nel mondo del cinema. La premiazione si è svolta nel corso della manifestazione, attirando l'attenzione sulla presenza femminile nel settore. La giuria ha deciso di attribuire il riconoscimento a una figura nota per la sua carriera e il suo impegno nel promuovere la rappresentanza femminile nel cinema. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e professionisti del settore.

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R oma, 18 mag. (askanews) – È stato assegnato all’attrice e scrittrice Julianne Moore il prestigioso Women In Motion Award al festival di Cannes. Il riconoscimento istituito nel 2015 da Kering premia protagoniste e giovani donne di talento impegnate nella valorizzazione della presenza femminile nel cinema. E proprio a proposito di giovani, la regista del film Gioia mia, Margherita Spampinato, ha ottenuto quest’anno l’ Emerging Talent Award 2026. Lo stile di Julianne Moore. guarda le foto Alla serata di premiazione hanno partecipato tante star, da Isabelle Huppert a Carla Bruni al regista coreano Park Chan-wook, e gli onori di casa sono stati fatti naturalmente da François Henri Pinault, Presidente del Consiglio di amministrazione di Kering, e da sua moglie Salma Hayek. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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