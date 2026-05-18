L' attrice si porta a casa il Women In Motion Award il premio nato proprio per dare valore e spazio alle donne nel cinema

All'apertura del festival di Cannes, l'attrice e scrittrice viene premiata con il Women In Motion Award, un riconoscimento dedicato alle donne nel mondo del cinema. La premiazione si è svolta nel corso della manifestazione, attirando l'attenzione sulla presenza femminile nel settore. La giuria ha deciso di attribuire il riconoscimento a una figura nota per la sua carriera e il suo impegno nel promuovere la rappresentanza femminile nel cinema. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e professionisti del settore.

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