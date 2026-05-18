L’attentatore di Modena, di origine marocchina, aveva scritto sui social contro i “bastardi cristiani”. La vicenda è al centro di un dibattito tra le autorità, con il ministro dell’Interno che ha dichiarato che non si può definire semplicemente un folle. Piantedosi ha sottolineato come sia prematuro ridurre il caso a una spiegazione superficiale, invitando a riflettere sulla complessità dei fattori coinvolti. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire i motivi e i contorni dell’attacco.

Salim, l’attentatore marocchino di Modena è solo un folle? «Sarebbe un errore archiviare tutto con una spiegazione semplicistica o rassicurante», avverte il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nell’intervista a Gabriele Barberis del Giornale. «È figlio di immigrati marocchini – sottolinea il responsabile del Viminale – nato a Bergamo, cittadino italiano, laureato. È un soggetto a cui è stato diagnosticato un disturbo schizoide della personalità e questo rende più complesso inquadrare la vicenda. Ha manifestato rancore e insoddisfazione per la propria condizione lavorativa e sociale. In una email indirizzata alla sua università ha proferito frasi contro i “bastardi cristiani” e altre espressioni blasfeme, per poi chiedere scusa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’attentatore di Modena scriveva contro i “bastardi cristiani”. Piantedosi: “Prematuro dire che Salim è solo un folle”

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