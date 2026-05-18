L’Astoria e i Forum deliberativi Rimini come laboratorio Dalla Regione 800 mila euro per il nuovo bando

A Rimini, la collaborazione tra l’Astoria e i Forum deliberativi sta portando a risultati tangibili, con spazi pubblici riaperti e quartieri che si riorganizzano grazie alla partecipazione dei cittadini in incontri di confronto e co-progettazione. La Regione ha stanziato 800 mila euro per un nuovo bando destinato a sostenere iniziative di questo tipo, che coinvolgono attivamente la comunità locale nel processo decisionale e nella gestione degli spazi pubblici. La sperimentazione si svolge in un’area della città considerata come un laboratorio di partecipazione civica.

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