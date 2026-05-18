L’Asta Malefica al Capitol attira anche la Svizzera | caccia agli oggetti friulani più irriverenti

L’Asta Malefica al Capitol ha attirato anche partecipanti provenienti dalla Svizzera, aggiungendo un tocco internazionale alla manifestazione. Durante l’evento sono stati messi all’asta vari oggetti legati alla cultura friulana, tra cui alcuni considerati irriverenti. Tra i protagonisti della giornata ci sono stati sposi, membri di ordini religiosi, contesse e ambulanti, tutti pronti a offrire e acquistare oggetti di ogni genere, creando un’atmosfera vivace e spesso caotica.

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