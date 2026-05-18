L’Asta Malefica al Capitol attira anche la Svizzera | caccia agli oggetti friulani più irriverenti

Da pordenonetoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Asta Malefica al Capitol ha attirato anche partecipanti provenienti dalla Svizzera, aggiungendo un tocco internazionale alla manifestazione. Durante l’evento sono stati messi all’asta vari oggetti legati alla cultura friulana, tra cui alcuni considerati irriverenti. Tra i protagonisti della giornata ci sono stati sposi, membri di ordini religiosi, contesse e ambulanti, tutti pronti a offrire e acquistare oggetti di ogni genere, creando un’atmosfera vivace e spesso caotica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sposi. Templari. Contesse. Ambulanti pronti a tutto pur di venderti i loro calzini. Se non è stata una notte di delirio al Capitol, poco ci manca. Del resto, se a organizzare l’Asta Malefica è la redazione di Mataran, bisogna aspettarsi questo, e altro. Ma dopo un’intera serata scandita da. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: A caccia dell’affare, prima asta degli oggetti smarriti a Bergamo: 23mila euro per il sociale

A maggio torna l'Asta Malefica, dress code: eleganzaDopo il successo delle prime due edizioni, a maggio torna uno degli eventi più irriverenti e originali della scena friulana: l’Asta Malefica, format...

asta malefica l asta malefica alLa Sagra delle rane, l'Asta malefica e l'attualità di vicino/lontano: ecco gli eventi da non perdere nel weekendInteressanti incontri sulla geopolitica animeranno il fine settimana in città, dove parleranno 200 grandi ospiti in 80 diversi appuntamenti. Domenica full immersion musicale grazie all'Open Day del Co ... udinetoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web