L’Asta Malefica al Capitol attira anche la Svizzera | caccia agli oggetti friulani più irriverenti
L’Asta Malefica al Capitol ha attirato anche partecipanti provenienti dalla Svizzera, aggiungendo un tocco internazionale alla manifestazione. Durante l’evento sono stati messi all’asta vari oggetti legati alla cultura friulana, tra cui alcuni considerati irriverenti. Tra i protagonisti della giornata ci sono stati sposi, membri di ordini religiosi, contesse e ambulanti, tutti pronti a offrire e acquistare oggetti di ogni genere, creando un’atmosfera vivace e spesso caotica.
Sposi. Templari. Contesse. Ambulanti pronti a tutto pur di venderti i loro calzini. Se non è stata una notte di delirio al Capitol, poco ci manca. Del resto, se a organizzare l’Asta Malefica è la redazione di Mataran, bisogna aspettarsi questo, e altro. Ma dopo un’intera serata scandita da. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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