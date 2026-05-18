L’assessore detta i tempi | Poi avanti con luci e fontana

Da ilrestodelcarlino.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assessore ha confermato che i lavori per l’allestimento del red carpet saranno completati prima dell’inizio di luglio. Dopo aver terminato questa fase, ci sarà una sospensione di due o tre giorni per permettere alle troupe della Rai di organizzarsi e preparare gli spazi. La data prevista per l’inizio degli eventi è il 3 luglio. L’assessore ha anche annunciato che, successivamente, si procederà con l’installazione delle luci e della fontana.

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Assessore Stefano Tombolini, conferma la data di inizio luglio? "Finiremo per l’allestimento del red carpet, poi due o tre giorni di sospensione per consentire alle troupe della Rai di organizzarsi e preparare il tutto per il 3 luglio. Quindi un giorno o due se li prenderanno per andare via. Per quella data avremo concluso completamente la piazza, fino a sotto i negozi lato monte. Lasceremo indietro solo la strada intorno alla chiesa, che non possiamo cominciare per motivi di tempo rispetto all’arrivo dei mezzi della Rai che dobbiamo far sostare, da qualche parte. Per i primi di luglio avremo tutta la piazza completata dalla Rai al palazzo dove si trovano i negozi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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