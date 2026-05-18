L’assessore detta i tempi | Poi avanti con luci e fontana

L’assessore ha confermato che i lavori per l’allestimento del red carpet saranno completati prima dell’inizio di luglio. Dopo aver terminato questa fase, ci sarà una sospensione di due o tre giorni per permettere alle troupe della Rai di organizzarsi e preparare gli spazi. La data prevista per l’inizio degli eventi è il 3 luglio. L’assessore ha anche annunciato che, successivamente, si procederà con l’installazione delle luci e della fontana.

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