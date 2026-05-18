L’Arsenal ha annunciato di essere disposto a cedere l’attaccante brasiliano, che è attualmente sotto contratto con il club. La notizia arriva mentre diverse squadre italiane hanno manifestato interesse per il giocatore, che potrebbe lasciare il club inglese durante la prossima sessione di mercato. L’attaccante ha giocato con l’Arsenal per diverse stagioni e ha segnato un numero considerevole di gol. Al momento, non ci sono dettagli ufficiali sulle trattative in corso o sulle cifre coinvolte.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Secondo Colto in fuorigioco AC Milan e Juventus stanno entrambe valutando un colpo per l’attaccante sfavorito dell’Arsenal Gabriel Jesus, e i Gunners sono aperti all’idea di vendere, valutando i servizi del nazionale brasiliano intorno ai 30 milioni di sterline. Cedere Jesus avrebbe sicuramente senso per l’Arsenal, visto che non è la prima scelta di Mikel Arteta in attacco, che ha 29 anni e che gli manca solo un anno di contratto con l’Emirates. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’Arsenal apre alla cessione di Jesus tra gli interessi della Serie A

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