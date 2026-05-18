L’arrivo del pullman dell’Inter in Piazza Duomo | la marea nerazzurra e i fuochi d’artificio
Poco prima della mezzanotte, il pullman dell’Inter è arrivato in Piazza Duomo dopo aver percorso le strade di Milano. Al suo arrivo, un grande gruppo di tifosi ha accolto il veicolo, creando una vera e propria folla nel centro della città. Durante la sosta, sono stati accesi alcuni fuochi d’artificio, contribuendo a creare un’atmosfera di festa tra i presenti. La manifestazione si è protratta per alcuni minuti prima che il pullman ripartisse.
Il pullman dell'Inter è arrivato in piazza Duomo poco prima della mezzanotte, al termine del giro per le strade di Milano accompagnato da una marea nerazzurra. In piazza centinaia di tifosi si sono riuniti per festeggiare con la squadra lo scudetto. All'arrivo del pullman, sono partiti i fuochi d'artificio, oltre ai cori più iconici del tifo nerazzurro che hanno accompagnato i ragazzi di Christian Chivu per tutta la stagione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Confermo! Dopo la cerimonia in diretta su Sportitalia saremo l’unica TV costantemente in diretta al seguito del pullman che vi porterà in mezzo alla folla in mezzo alla strada fino a piazza Duomo x.com
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