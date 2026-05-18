L’arrivo del pullman dell’Inter in Piazza Duomo | la marea nerazzurra e i fuochi d’artificio

Poco prima della mezzanotte, il pullman dell’Inter è arrivato in Piazza Duomo dopo aver percorso le strade di Milano. Al suo arrivo, un grande gruppo di tifosi ha accolto il veicolo, creando una vera e propria folla nel centro della città. Durante la sosta, sono stati accesi alcuni fuochi d’artificio, contribuendo a creare un’atmosfera di festa tra i presenti. La manifestazione si è protratta per alcuni minuti prima che il pullman ripartisse.

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