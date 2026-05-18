LarioSpace 2026 | cinque giorni dedicati alla Space Economy tra la città e il Centro Spaziale del Lago di Como
LarioSpace 2026 si terrà dal 27 settembre al 1° ottobre, con un programma esteso e una partecipazione internazionale sempre più rilevante. La manifestazione si svolgerà tra il centro della città e il Centro Spaziale del Lago di Como, offrendo cinque giornate dedicate alla Space Economy. Il format è stato ampliato rispetto alle edizioni precedenti, con eventi e incontri rivolti a professionisti e pubblico interessato alle tematiche spaziali. La kermesse coinvolge istituzioni, aziende e ricercatori nel settore aerospaziale.
Nuove date, format ampliato e una vocazione sempre più internazionale per LarioSpace 2026, che nel 2026 si svolgerà da domenica 27 settembre a giovedì 1° ottobre.L’evento, organizzato da Involve Space in collaborazione con Telespazio, cambia posizione nel calendario con l’obiettivo di favorire. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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