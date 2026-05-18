L' aretina Nicole Massini ammessa al prestigioso Balletto Nazionale di Ucraina

Un'importante notizia per la danza dell'aretino: Nicole Massini, giovane allieva locale, è stata ammessa al Balletto Nazionale di Ucraina, una delle compagnie più riconosciute nel settore. La sua selezione rappresenta un risultato significativo nel percorso formativo e professionale dell'artista, che ora avrà l'opportunità di esibirsi in una compagnia di livello internazionale. La notizia arriva a pochi mesi da altri riconoscimenti ottenuti nel campo della danza classica.

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