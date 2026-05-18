L’Archivio del Maggio Musicale Fiorentino | dove il tempo va in scena FOTO

Da firenzetoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ci sono luoghi a Firenze in cui il tempo non passa, ma si deposita. L’Archivio del Maggio Musicale Fiorentino è uno spazio in cui la memoria dello spettacolo prende forma attraverso carte, immagini, oggetti. Non una memoria immobile, ma stratificata, viva, attraversata da voci, gesti, intuizioni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Contestazione pro Palestina alla 'prima' del Maggio musicale fiorentino / FOTOSul 'red carpet', parata di vip e politici per l'inaugurazione questo pomeriggio dell'88esimo Festival del Maggio musicale fiorentino.

88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino: il cartellone di “Maggio aperto”FIRENZE – È stato presentato il cartellone di “Maggio aperto”, il mosaico di collaborazioni con le maggiori istituzioni del territorio incluse...

archivio del maggio l archivio del maggioSuperEnalotto, Lotto e 10eLotto, l’archivio maggio 2026: controllate se avete vintoVerificate la vostra giocata: come e dove riscuotere la vincita e quanto tempo avete a disposizione per incassarla e non perdere definitivamente il vostro tesoretto ... ilgiorno.it

Archivio mensile Maggio 2026Tutti gli Articoli pubblicati su Virgilio Sport nel mese di Maggio 2026. Consulta l'Archivio completo e trova facilmente ciò che stai cercando ... sport.virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web