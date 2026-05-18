L’Arazzo Millefiori, conosciuto anche come dell’Adorazione, si trova nel Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi. Si tratta di un'opera tessile composta da seta e lana, raffigurante un paesaggio floreale con colori vivaci che si stagliano su uno sfondo blu notte. L’arazzo rappresenta un’immagine di un Eden senza tempo, con dettagli che richiamano un’immensa varietà di fiori. La composizione occupa uno spazio di rilievo all’interno del museo, attirando l’attenzione dei visitatori.

di Chiara Giacobelli Un’esplosione floreale di rara intensità cromatica si staglia su un fondo blu notte, dove la seta e la lana intrecciano la visione di un Eden sottratto al tempo: l’ Arazzo Millefiori, o dell’Adorazione, è l’emblema magnetico del Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi. Eseguito nelle Fiandre nella prima metà del XVI secolo, questo manufatto si distacca dalle convenzioni dei ’millefiori’ coevi per l’assoluta centralità della componente botanica, che relega ogni velleità narrativa a un simbolismo vegetale. Oltre duecento specie vegetali, tra cui almeno quaranta minuziosamente descritte, compongono una trama fitta dove iris, rose e gigli striati vibrano di un vivido realismo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’Arazzo Millefiori. Una meraviglia nell’Antico Palazzo dei Vescovi

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